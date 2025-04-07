¤Ï¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿»Ñ¤«¤éÍ¥²í¤Ê»Ñ¤Ë¡Ä½÷Í¥¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¼Ä¸¶¤È¤â¤¨¤¬¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç?¼«ºî¥Þ¥Õ¥é¡¼?ÃåÍÑ¤Î¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÀÚ¤Ã¤¿¤À¤±ÉÛ¥Þ¥Õ¥é¡¼¡£¤Þ¤À¤Þ¤À´¨¤¤ËÉ´¨¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¥Ð¥¤¥«¥é¡¼¤Î¥«¥·¥ß¥¢¥¦¡¼¥ë¤Ï¥«¥Ã¥ÈÉôÊ¬¤òÎö¤¤¤¿¤À¤±¤ÎÉÛ¥Þ¥Õ¥é¡¼¤Ç¤¹¥¹¥È¡¼¥ë¤Ë¤â¤Ê¤êÊØÍø¡×¤È½ñ¤­¹þ¤ß¡¢¼ó²ó¤ê¤Ë¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ò´¬¤­ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¡£2001Ç¯¤ËÊ¸²½½÷»ÒÃ»´üÂç³ØÃ»´üÂç³ØÉô¥Ç¥¶