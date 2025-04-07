¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º·¬ÅÄ²ÂÍ´¡Ê69¡Ë¤¬6Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖEIGHT¡ÝJAM¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å11»þ15Ê¬¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£¼«¿È¤Î¹¥¤­¤Ê¥µ¥¶¥ó¤Î¶Ê¤È¤·¤Æ1993Ç¯¤Ë¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥é¥Ö¡×¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¤ÇÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÅÁÀâ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤ò¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤·¤¿¶Ê¤òµó¤²¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï·¬ÅÄ¤Î¹¥¤­¤Ê¥µ¥¶¥ó¤Î¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡Ö¥µ¥¶¥ó¤Î¹¥¤­¤Ê¤Î¤Ï¤Í¡Ä¡Ø½÷¿ÀÃ£¤Ø¤Î¾ð²Î¡ÊÊóÆ»¤µ¤ì¤Ê¤¤Y·¿¤ÎÈàÊý¤Ø¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦¶Ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£1989Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ