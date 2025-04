中日本高速道路によりますと、NEXCO中日本管内の高速道路の一部で起きていたETCのシステム障害は、応急復旧が完了し、7日午後2時より全てのETCレーンが使用可能になりました。 【写真を見る】【速報】すべてのETCレーンが使用可能に ETCシステム障害 応急復旧が完了 NEXCO中日本管内の高速道路 ETCの運用を再開した料金所、スマートICは以下の通りです(NEXCO中日本のHPより)。