イタリアを代表するラグジュアリーブランド、フェンディ(FENDI)は、創業100周年を迎え、「企業・メイド・イン・イタリー省(Italian Ministry of Enterprises and Made in Italy)」から特別記念切手が発行されました。この切手は、イタリアのブランドが100周年を迎える際に贈られる「生産経済システムの卓越性(le Eccellenze del sistema produttivo ed economico)」シリーズの一環。フェンディがイタリア経済において果たし