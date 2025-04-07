¡ÚUT¡§µ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à 45¼þÇ¯¡Û 4·î14Æü È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§³Æ1,990±ß ¥æ¥Ë¥¯¥í¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡×¥·¥êー¥º¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯T¥·¥ã¥Ä¡ÖUT¡×¤ò4·î14Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï³Æ1,990±ß¡£ º£²ó¿·¤¿¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤ëUT¤Ï¡¢¥·¥êー¥º¤Î1ºîÌÜ¤Î¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡×¡¢2024Ç¯¤Ë±Ç²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àSEED¥·¥êー¥º¡×¡¢¥¢¥Ë¥á