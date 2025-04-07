¸µ¡ÖÀÄ½Á²¦»Ò¡×¤³¤È¼Â¶È²È¤Î»°ºêÍ¥ÂÀ»á¤¬7Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¿·¤¿¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿°¦¼Ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£»°ºê»á¤Ï¡ÖSR400¤òÇã¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ð¥¤¥¯¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¡£»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ¤â°¦¤µ¤ì¤ë¥Ð¥¤¥¯¤ò¤¤¤Ä¤«ºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢Åê¹Æ¤·¤¿¡£¥ä¥Þ¥ÏSR400¤Ï¡¢1978Ç¯¤ÎÈ¯Çä¤«¤é2021Ç¯¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÀË¤·¤Þ¤ì¤Ä¤ÄÀ¸»º½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢43Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤»¤º