Æ£´¬Î¼ÂÀ¤¬¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ãÆ£´¬Î¼ÂÀ Live Tour 2025 ¡ÁÑ³¤¯ÀÈ¤¤¤â¤Î¡Á¡ä¤ò2025Ç¯4·î4Æü¤ÎËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ¥Ú¥Ë¡¼¥ì¡¼¥ó24¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£¢¡Æ£´¬Î¼ÂÀ ²èÁü3·î26Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÑ³¤¯ÀÈ¤¤¤â¤Î¡Ù¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ¹Ô¤¦º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢Æ±ºî¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¸æ¶¡¿®¹°¡ÊB¡Ë¡¢ÊÒ»³¥¿¥«¥º¥ß¡ÊDr¡Ë¤È¡¢Æ£´¬¼çºÅ¤ÎÌî³°²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ãMt.FUJIMAKI¡ä¤Ê¤É¤Ç¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¶áÆ£¼÷¡ÊG¡Ë¤È¤¤¤¦¥Ð¥ó¥ÉÊÔÀ®¤Ç¡¢Á´¹ñ7¥«½ê¤Ç³«ºÅ¤µ