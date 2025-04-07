·î´Ö¿ä°Ü¤Ç²áµîºÇ¹â¥¯¥é¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Ð¥È¥í¥¹¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÂà¿¦Âå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥â¡¼¥à¥ê¡×¤¬¡¢7Æü¤ËX¤ò¹¹¿·¡£°ÍÍê¼Ô¤ÎÂ®ÊóÃÍ¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¡ÚÂ®Êó¡ÛËÜÆü°ÍÍê¼Ô¿ô244·ï(¤½¤Î¤¦¤Á¿·Â´39Ì¾)Ã´Åö¼ÔÉÔºß¤ä¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤ÇÂ¿¾¯¤ÎÁ°¸å¤Ï¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢1·î6Æü¤Î256·ï¤Ë¼¡¤°°ÍÍê¼Ô¿ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èº£Ç¯1·î¤Ë¼¡¤°°ÍÍê¼Ô¿ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¡£Â³¤±¤Æ¡Ö·î´Ö¿ä°Ü¤Ç¤¤¤¯¤ÈËÜÆü¤Þ¤Ç¤Ç716Ì¾¤Î°ÍÍê¤È¤Ê¤ê¡¢¤ª¤½¤é¤¯²áµîºÇ¹â