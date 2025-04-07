¿Íµ¤¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î°Ë¿¥¤â¤¨¤¬6Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥Á¥ã¥¤¥ÊÉþ»Ñ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¨¤Á¤¨¤Á¡ª¶»¸µ¤¬´Ý¸«¤¨»äÉþ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¡Ä¥Á¥ã¥¤¥ÊÉþ»Ñ¤Î°Ë¿¥¤â¤¨X¤Ç¤Ï¡ÖRG32¤Ë²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª2Æü´Ö¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¥Ö¡¼¥¹¤Î¸å¤í¤Ë°õºþ¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ã¤«¤¡µðÂç¥â¥¨¤³¤Î¸å¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡ª³Ú¤·¤ß¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£Åê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢»äÉþ¤ä¶»¸µ¤¬´Ý