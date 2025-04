Metaが次世代AIモデル「Llama 4」シリーズを正式に発表しました。Llama 4シリーズは、性能や規模、応用範囲の異なる複数のモデルで構成されており、前世代から大幅な性能向上を実現し、競合する他社のAIモデルに比肩する性能を持っているとのこと。最大の特徴は、「Mixture of Experts(MoE)」と呼ばれる効率的なモデルアーキテクチャと、新しく開発された事前学習方法にあります。The Llama 4 herd: The beginning of a new era of