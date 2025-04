画像生成AI「Midjourney」のバージョン7(Midjourney V7)のアルファテストが2025年4月4日に始まりました。Midjourney V7は前バージョンと比べて手や体などの描画品質が向上しているほか、音声での指示に高速応答できる「ドラフトモード」も搭載されています。V7 Alphahttps://www.midjourney.com/updates/v7-alphaWe're now beginning the alpha-test phase of our new V7 image Model. It's our smartest, most beautiful,