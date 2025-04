Windows Latestは4月4日、「Windows 11's Start menu is getting a big redesign, lets you turn off Recommended feed」において、MicrosoftがWindows 11の[スタート]メニューの大幅リニューアルを計画中だと伝えた。現在テスト中の新しいスタートメニューは、「ピン留め済み(Pinned)」、「おすすめ(Recommended)」、「すべて(All)」の3つのセクションで構成され、これまでのように全アプリを表示するために「すべて」のボ