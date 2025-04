【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■幾田りら『今日好き』シリーズの主題歌を3年ぶりに担当! 幾田りらが、4月7日に新曲「恋風」と「スパークル - From THE FIRST TAKE」を同時配信リリースした。 新曲「恋風」は、4月7日21時よりABEMAで放送される『今日、好きになりました。』の新シリーズ『今日、好きになりました。ニュージーランド編』の主題歌として書き下ろした1曲。恋をす