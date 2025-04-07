Æü·ÐBP¤Ï¡¢¤³¤Î¤Û¤É¡Ø¤Ç¤­¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¡Ö1¿Í¤Î¤È¤­¡×¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î·ë²Ì¤Ï¡ÖÉô²¼¤ÈÀÜ¤¹¤ëÁ°¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù(1,980±ß/ÂçÌî±É°ìÃø)¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£ËÜ½ñ¤Ï¡¢Í¥½¨¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¤¬»ý¤ÄÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ò¤â²ò¤­¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë¡Ö1¿Í¤Î»þ´Ö¡×¤Î½ÅÍ×À­¤ä²á¤´¤·Êý¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿°ìºý¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ø¤Ç¤­¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¡Ö1¿Í¤Î¤È¤­¡×¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î·ë²Ì¤Ï¡ÖÉô²¼¤ÈÀÜ¤¹¤ëÁ°¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù(1,98