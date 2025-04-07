ÃæÌî¶è¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡ÖÃæÌî¥µ¥ó¥×¥é¥¶¡×¤ÎºÆ³«È¯·×²è¤¬¡¢ÆÍÁ³Çò»æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£È¾À¤µª¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢¤ª¤È¤È¤·ÀË¤·¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤éÊÄ´Û¡£À×ÃÏ¤Ë¤ÏÊ£¹ç»ÜÀß¡ÖNAKANO¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥·¥Æ¥£¡×¤¬·úÀß¤µ¤ì¤ë·×²è¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤â¼ê¤Ä¤«¤º¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÃæÌî¥µ¥ó¥×¥é¥¶¡ÈÊÄ´Û¡É¤Î¤ªµÒ¤ÎÍÍ»Ò¡Ê2023Ç¯¤Î±ÇÁü¡Ë¤½¤ÎÂç¤­¤ÊÍýÍ³¤Ï¡¢¿Í·ïÈñ¤ä»ñºàÈñ¤Î¹âÆ­¤À¡£Áí»ö¶ÈÈñ¤¬Åö½é¸«ÀÑ¤â¤ê¤ÎÇÜ¶á¤¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¡¢·×²è¤òÇò»æ¤Ë¤¹¤ëÊý¿Ë¤¬·è¤Þ