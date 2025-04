アメリカのドナルド・トランプ大統領は2025年4月2日、世界各国からの輸入品に一律10%の関税をかけたうえで、国や地域ごとに異なる税率を上乗せする「相互関税」をかけることを発表しました。この関税により、アメリカ人の食費がどのように変動するかについて、海外メディアのAxiosが概算しています。Trump tariffs could cause coffee, shrimp, other foods to soar in pricehttps://www.axios.com/2025/04/03/trump-tariffs-food