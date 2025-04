「小児性愛者に最も人気のあるプラットフォームの1つ」だったという、世界最大級のCSAM(Child Sexual Abuse Material:児童性的虐待記録物)プラットフォームの「Kidflix」が、ドイツのバイエルン州刑事警察とバイエルン中央検察庁が主導した国際共同作戦によって閉鎖されました。Global crackdown on Kidflix, a major child sexual exploitation platform with almost two million users | Europolhttps://www.europol.europa.eu/