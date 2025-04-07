4·î18Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëËãÀ¸µ×Èþ»Ò¼ç±é¤ÎÆü´Ú¶¦Æ±À½ºî¥É¥é¥Þ¡ØËâÊª¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿Ëè½µ¶âÍË23»þ15Ê¬¡Ë¤è¤ê¡¢°¦¤Î¡ÚÉ½¡¦Î¢¡Û¤òÉ½¸½¤¹¤ë2¼ï¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û°¦¤Î¡ÈÎ¢¡É¤òÉ½¸½¡ØËâÊª¡Ù¤â¤¦1¤Ä¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÀ¤³¦200¥õ¹ñ¤òÄ¶¤¨¤ë¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼X¡Á³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡Á¡Ù¤òÀ¸¤ß¤À¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤È¡¢¡ØÍüÂÙ±¡¥¯¥é¥¹¡Ù¤ÇÀ¤³¦¤òÀÊ´¬¤¹¤ëSLL¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÀËÜºî¤Ï¡¢ÉÔÎÑ¡¢DV¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É°¦