¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºå¿À1¡½0µð¿Í¡Ê2025Ç¯4·î6ÆüÅìµþD¡Ë¸×¤Î»Ò¤Î1ÅÀ¤òÉ¬»à¤Î·ÑÅêºö¤Ç¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤¬¥Á¡¼¥à¤Î¿´Â¡¡£¤½¤¦»×¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Èó¾ï¤Ë¤¤¤¤¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ç¡¢¤³¤Î3Ï¢Àï¡¢¥Ï¥Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥óÀª¤ò¾¡Íø¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¾Î¤¨¤¿¡£6²ó2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Ç¡¢ÀèÈ¯¤ÎÌçÊÌ¤«¤é¥ë¡¼¥­¡¼¹©Æ£¤ËÂå¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢ºÇ½é¤Î·èÃÇ¡£µå¿ô¤Ï83¤Ç¡¢¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¤¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤°¤é¤¤¤ÎÅêµåÆâÍÆ¡×¡£ÌÂ