[4.6 ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè31Àá ¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à 3-1 ¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó]¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ï6Æü¤ËÂè31Àá¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½DF¿û¸¶Í³Àª¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ï¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ë1-3¤ÇÇÔÀï¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤«¤é¤ÎÍèµ¨¹ß³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥È¡Øopta¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢7»î¹ç¤ò»Ä¤·¤¿¹ß³Ê¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°»Ë¾åºÇÂ®¤À¤È¤¤¤¦¡£¿û¸¶¤Ï2»î¹çÏ¢Â³¤Î¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¡£»î¹ç¤ò¸«¼é¤ë¤Ê¤«¡¢¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ï½øÈ×¤«¤é¶ì¤·¤¤Àï¤¤¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¡£Á°È¾13Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤