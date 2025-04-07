３日、ブリの稚魚を船に積み込む船員。（海口＝新華社配信）【新華社海口4月6日】中国海南省陵水リー族自治県の新村港沖でブリの稚魚17万匹を積み込んだ日本の活魚運搬船「第六十一若宮丸」が3日午後1時（日本時間同2時）ごろ、沖縄の那覇に向け出航した。海南省で今年の海上輸送による稚魚輸出が始まった。３日、ブリの稚魚を積み込む第六十一若宮丸。（ドローンから、海口＝新華社配信）海南島周辺の海域は水質が良好で