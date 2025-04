IMP.が、新曲「Cheek to Cheek」を本日0時より配信スタートした。さらに、本曲のミュージックビデオも公開された。◆IMP. MV新曲「Cheek to Cheek」は、4月8日より放送スタートのTBSドラマストリーム『三人夫婦』の主題歌に決定しており、4月1日よりNetflixで第一話の先行配信がスタートしている。本楽曲は、スタイリッシュ且つ軽快なダンスビートの中で、Cheek to Cheek(=「頬を寄せ合う」)という言葉が特徴的だという。日々い