¥¤¥á¡¼¥¸°ìÊÑ¤Î¥·¥ë¥Ð¡¼¥Ø¥¢¤ËÇÐÍ¥¤Î°æ±º¿·(50)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼¯»ùÅç¤ÎÂç¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç²á¤´¤¹ÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£°æ±º¤Ï¡Ö¼¯»ùÅç¸©¤ÎÆîÂç¶ù³¤´ßÀþ¤òÁö¤ê¡¢ÇÀÃÏ¤Çºî¶È¤·¤Æ¸½ÃÏ¤ÎÎò»Ë¤òÃµº÷Î¢»³¤Î»³ÄºÌÜ»Ø¤·¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ï¡¼¥¯¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¼¯»ùÅç¸©ÆîÂç¶ù¤ÎÂç¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡ÖKruhi¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¡£»³±Û¤¨¤ÆÊÕÄÍ¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤´±ï¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢¤Þ¤¿³¤´ß