2025Ç¯½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Û¡¼¥àÏ¢Àï¤Î3·î¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¤³¦ºÇÂ®¤Ç¤Î2026Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿ÆüËÜÂåÉ½¡£¤·¤«¤·2-0¾¡Íø¤Î¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÀï¤«¤éÃæ4Æü¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Àï¤Ç¤Ï¡¢¡Ö°ú¤­Ê¬¤±¤ÇOK¡×¤È³ä¤êÀÚ¤Ã¤¿Áê¼ê¤ò¹¶¤á¤¢¤°¤Í¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê2»î¹ç¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¼çÎÏ3Áª¼ê¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£ÈÄÁÒÞæÉÚ°Â·òÍÎ¤ÎÎ¥Ã¦¤¬Â³¤¯ÆüËÜÂåÉ½¡£3·î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÄ®ÅÄ¹À¼ù