中央道や東名高速など1都6県の高速道路で6日発生した、ETC専用レーンが通れなくなるトラブル。各地で渋滞が起き、日曜の行楽地へ向かうドライバーらの予定は大きく乱れた。ＥＴＣ利用状況の推移東京都多摩市の会社員女性（27）は6日午前5時ごろ、東京ディズニーランドへ向かう途中、中央道国立府中インターチェンジ（東京都）の料金所でETCトラブルによる渋滞に巻き込まれた。5レーンのうち1レーンしか開いておらず、料金所