3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。3月31日（月）の放送では、現在公開中の映画「ウィキッド ふたりの魔女」について語りました。Mrs. GREEN APPLE大森元貴大森：この前、映画館で映画「ウィキッド ふたりの魔女」（※）を観に行ったんです！ マジでよかったです