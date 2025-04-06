TOKYO FMグループの「ミュージックバード」で放送のラジオ番組「大塚商会Presents Kazuo Yoshida’s BOSSAMANIA」。日本にブラジル音楽を広めた第一人者であるドラマー兼サウンドプロデューサーの吉田和雄とフリーアナウンサーの河村由美がパーソナリティを務め、ボサノヴァやブラジル音楽の魅力を届けます。4月5日（土）の放送では、ゲストに大塚商会の代表取締役社長・大塚裕司さんが登場。パーカッショニストとしての活動に注目