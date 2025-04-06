¢£4·î5Æü¤ÎÊüÁ÷¤ÇNumber_i¤Ï¡ÖGOD_i¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹ ¡Ú¼Ì¿¿¡ÛNumber_iÉñÂæÎ¢¥·¥ç¥Ã¥È¡¦¥¹¥Æー¥¸¥·¥ç¥Ã¥È①～③ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Øwith MUSIC¡Ù¸ø¼°SNS¡¢Number_i¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢4·î5Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ë½Ð±é¤·¤¿Number_i¤ÎÉñÂæÎ¢¥·¥ç¥Ã¥È¤È¥¹¥Æー¥¸¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¤³¤ÎÆü¡¢Number_i¤Ï¡ÖGOD_i¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡£ ¥ì¥¶ー¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¹õ°áÁõ»Ñ¤ÎNumber_i¤¬¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù