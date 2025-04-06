40・50代が垢抜けを目指せる「スカートコーデ」は、【グローバルワーク】の40代のスタッフさんから学びましょう！ 春らしい小花柄のフレアスカートを主役にしたコーデや、デニムパンツとのレイヤードスタイルなど、4パターンのスカートコーデから着こなしのコツをご紹介します。「あの人オシャレ」と思われるようなコーデ術の参考に、ぜひチェックしてみてくだ