大相撲の春巡業が６日、富山市で行われた。同市出身の元大関で三段目の朝乃山（高砂）は約４０００人から大きな歓声を浴びる中、土俵上で幕内・若隆景（荒汐）、同・一山本（放駒）とファンの質問に答えた。主な質問と答えは以下の通り。―休みは何をしているか。若隆景「子どもたちと遊んでいる」一山本「家の掃除」朝乃山「たくさん寝たりしている」―尊敬する力士は。若隆景「三代目若乃花関です」一山本「若隆景関です」