３月２８日、蔡家溝複線特大橋の建設現場。（ドローンから、重慶＝新華社記者／唐奕）【新華社重慶4月6日】中国重慶市涪陵区では現在、インフラ建設大手の中国鉄建大橋工程局集団が渝万（ゆばん）高速鉄道（重慶市街−万州区）蔡家溝複線特大橋の建設を着実に進めている。特大橋は全長2113.3メートル。同高速鉄道で最も高い150.5メートルの橋脚を有する。開通後は市北東部の三峡ダムエリアと市街地の連携が強化され、沿