芸人・チャンス大城が５日放送のカンテレ「おかべろ」に出演した。吉本の芸人学校ＮＳＣでは８期生で、ＭＣの岡村隆史より１年先輩だが、途中で辞めた時期があり、１３期生に入りなおしたことを明かした。次長課長、ブラックマヨネーズ、野性爆弾と同じ「１３期」の扱いで良いと語り、岡村が「いいんですか？」と返すも、互いに、さん付け、敬語のトークに。岡村が「多分、チャンスさんとどこでも絡んでない、ゼロ絡みです