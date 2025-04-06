熊本県津奈木町で桜や新酒などを楽しむイベント「つなぎ桜まつり＆亀萬酒造新酒まつり」が開かれ、多くの人でにぎわいました。 このイベントは、春の新酒の時期に地元の食や文化を楽しんでもらおうと、町の商工会青年部などが毎年開いているものです。 会場では津奈木町の亀萬酒造が造った純米吟醸酒の限定販売のほか、約15の店が鶏飯やケーキ、地元特産のタチウオを使った天ぷら串などを販売し、1000人以上の人が買い求め