北朝鮮国営の朝鮮中央通信は5日、韓国の尹錫悦前大統領が罷免されたことを報じた。尹氏は昨年12月3日、非常戒厳を宣布したが6時間で解除。韓国国会は尹錫悦氏を弾劾訴追し、憲法裁判所は4日、弾劾は妥当だと宣告した。朝鮮中央通信は尹氏の罷免について、とくに論評することなく外信報道などを引用しながら短く報じた。