全日本柔道連盟は6日、福岡国際センターで強化委員会を開き、世界選手権（6月・ブダペスト）代表にパリ五輪2連覇で男子66キロ級の阿部一二三（パーク24）と同81キロ級の永瀬貴規（旭化成）のほか、女子52キロ級の阿部詩（パーク24）らを選出した。パリ五輪女子48キロ級覇者の角田夏実（SBC湘南美容クリニック）は出場の意向がなく、選考対象から外れた。パリ五輪男子90キロ級銀メダルの村尾三四郎（JESエレベーター）、同60キ