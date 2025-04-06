サンリオと、バンダイナムコアミューズメントのキャンペーン企画「ナムコで推し色！〜カラフルバスタイム〜」が、4月11日（金）から、全国のアミューズメント施設「ナムコ」と「ナムコオンラインクレーン」で開催される。【写真】おそろいコーデがかわいいマスコットも！カラフルな景品ラインナップ■キャラクター大賞と連動今回開催される「ナムコで推し色！〜カラフルバスタイム〜」は、カラフルなバスタイムモチーフの描