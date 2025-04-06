大阪府吹田市の大阪大学医学部附属病院に、高度先進医療を提供する新たな診療棟がこのほど完成しました。４月６日に竣工記念式典が行われたのは、５月に開院する阪大病院の「統合診療棟」です。地上８階・地下２階建てで、特に手術室などの中央診療機能を強化していて、４階の手術室は年間約９０００件の手術を想定し２２室を設置。さらに集中治療室は現病棟より５床増やし１４床に拡充しました。そのほか、総合周産期母子医