新潟地方気象台は6日、新潟市で桜が開花したと発表しました。高田城址公園でも桜の開花が宣言され、花見客は待望の春の訪れを喜んでいました。桜の標本木がある新潟市中央区の鳥屋野潟公園。気象台の職員が開花状況を確認すると…【新潟地方気象台水野太治さん】「数え切れないくらいの花びらが咲いておりますので、きょう開花というところで観測させていただきました」今年は平年より2日早い開花に。公園を訪れていた人は…【花