首都圏や東海地方などの高速道路の料金所で、ノンストップ自動料金収受システム（ＥＴＣ）が利用できなくなっている問題を受け、中日本高速道路は６日午後６時半から、名古屋市内の本社で緊急記者会見を開いた。同社によると、深夜割引の見直しに向け、５日にＥＴＣシステムの改造作業を実施しており、この作業が今回のトラブルに関係しているとみられるという。復旧の見通しは立っていないという。