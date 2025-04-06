【バンコク＝佐藤友紀、竹内駿平】ミャンマーで発生した地震で、被害が大きい地域に入った日本の援助隊が活動を始めた。ミャンマー中部のマンダレーでは４日午後、日本の医療従事者ら３２人による国際緊急援助隊が仮設診療所を設置し、患者の受け入れを始めた。この日は地震で骨折などの外傷を負った患者のほか、持病を持つ患者ら約４０人を診察した。５日に診療所を訪れたイェー・ウィン・トゥンさん（３４）は、がれきの下