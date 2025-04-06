【国際親善試合】日本女子代表 1−1 コロンビア女子代表（4月6日／ヨドコウ桜スタジアム）【映像】松窪真心の「超反応の反転シュート」弱冠20歳のMF松窪真心（ノースカロライナ・カレッジ＝米プロリーグ）が、殊勲のPK獲得だ。ボックス内でこぼれ球にいち早く反応すると、反転して右足を一閃。これが相手の手に当たり、主審がPKスポットを指さすとスタジアムは大歓声となった。なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）は4月6