◆明治安田Ｊ１リーグ▽第８節鹿島３―４京都（６日・カシマ）鹿島は京都に３―４で逆転負けし、Ｊリーグ記録を更新中だったホーム試合の無敗記録が「２７」でストップした。京都は後半だけで４点を奪い、ＦＷラファエルエリアスが１５分間でハットトリックを達成した。＊＊＊ホーム２７戦無敗を誇る鹿島に対し、京都がキックオフ直前に仕掛けた。コイントスの結果、ゲーム主将のＭＦ川崎颯太がコートチェンジを選択