大相撲の春巡業が6日、富山市で行われ、同市出身の元大関で三段目の朝乃山（31＝高砂部屋）が特別参加した。地方巡業は幕内力士と十両の3枚目までに加え、関取の付け人、初っ切り、甚句を行う若い衆らが参加する。朝乃山は昨年名古屋場所で左膝前十字靱帯断裂などの大ケガを負い長期離脱。休場明けの春場所は西三段目21枚目だったため今回は勧進元（主催者）の招待を受け「地元枠」での限定参加となった。富山市の巡業に参加す