（6日、関西学生野球春季リーグ第1節同大3―10近大）関西学生春季リーグの開幕から2試合連続で先発出場した同志社大の斉藤5日に開幕した関西学生野球春季リーグで、所属する6大学のうち、1年生ながら先発出場した選手が1人だけいる。同志社大の内野手、斉藤佑征（ゆうと）だ。6日、わかさスタジアム京都であった近大との2回戦では2安打と気を吐いた。前日の開幕戦は無安打だったが、2日続けて「6番・三塁」で先発出場。五