愛知県犬山市で江戸時代から続く伝統の犬山祭が行われました。 【写真を見る】車山の｢からくり人形｣による演舞に大きな拍手ユネスコ無形文化遺産にも登録の犬山祭愛知 ユネスコ無形文化遺産に登録されている犬山祭は例年、豪華絢爛な総勢13輌の車山が犬山の城下町を練り歩くことで知られています。 祭り2日目の6日は、雨のため予定より少ない5輌のみの巡行となりましたが、車山に乗せられた、からくり人形達の精密な演舞は