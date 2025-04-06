自動車レースの世界最高峰フォーミュラワン（F1）の日本グランプリの決勝（GP）が6日、三重県鈴鹿市の鈴鹿サーキットであった。GP3日間での来場者数が延べ約26万6千人（主催者発表）を記録し、鈴鹿で日本GPが再開された2009年以降、最多を更新した。スタート直後、観客席からの声援を受けて走る各マシン=2025年4月6日午後2時3分、三重県鈴鹿市、小玉重隆撮影世界的なF1人気の高まりで外国人客が増えたことや、日本人ドライバー