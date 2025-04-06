アメル・ナーセルさんが写したガザ北部の日常が展示されている＝２日、東京都千代田区の日本外国特派員協会パレスチナ自治区ガザ出身の写真家・映画監督のアメル・ナーセルさん（３４）の写真展「ＧＡＺＡ．ＳＩＧＮＡＬＯＦＬＩＦＥ」が２５日まで、日本外国特派員協会（東京都千代田区）で開催している。イスラエルによる激しい爆撃が繰り返されている今、伝えるのは窮状に直面し続ける土地で懸命に生きる人々の姿だ。犬