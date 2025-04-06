◇プロ野球パ・リーグ 楽天5-0ロッテ（6日、ZOZOマリン）楽天・古謝樹投手が、プロ初完封で今季初勝利をマーク。敵地でのヒーローインタビューでは、ファン思いの行動を見せました。2023年ドラフト1位で加入した古謝投手は、1年目から15試合に先発し、5勝をマーク。2年目の今シーズンは開幕ローテーションに名を連ねると、3月29日のオリックス戦では5回無失点。勝敗こそつきませんでしたが、好投を見せました。この日は、敵地での