◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト５―６中日（６日・神宮）流れをつかみきれなかった。３点を先制された直後の１回、山田が２号３ランを放って追いついたものの先発の奥川が５回５失点と乱調。６回、古賀の左越えソロで追いつくが７回、小沢がブライトに勝ち越しソロを許して接戦を落とした。１分けを挟んだ連勝が３で止まり、高津臣吾監督は「投手が代わった後にどうやって１点を取るか、どうやって防いでいくかというところだ