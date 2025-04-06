◆イースタン・リーグ日本ハム３―９巨人（６日・鎌ケ谷）巨人の育成・笹原操希外野手が、２安打３打点の活躍で２軍戦での打率を４割１分７厘に上昇させた。イースタン・日本ハム戦に「２番・右翼」で先発出場。初回無死一塁で三塁線を破る適時二塁打を放つと、５回１死一、三塁でも左前適時打。３、８回には四球を選び、６回には野選で出塁と全５打席で出塁した。試合後、桑田２軍監督は「去年の途中から２軍に来て、今年